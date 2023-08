Comunicação assertiva na era das novas gerações: construindo relações respeitosas e produtivas

As mudanças sociais e tecnológicas têm influenciado diretamente as formas de comunicação entre as gerações, trazendo à tona a importância da comunicação assertiva e não violenta para uma convivência saudável. Esta semana, por meio da mentoria ministrada pela Psicóloga Lígia Pereira, eu e minha equipe nos aprofundamos no tema. A palestra foi tão rica e inspiradora que quero compartilhar neste artigo alguns insights. Desse modo, abordaremos a relevância do perfil comportamental nas relações interpessoais, com foco nas novas gerações e apresentaremos dicas práticas para aprimorar a comunicação e promover uma sociedade mais empática e respeitosa.

Comunicação Assertiva x Novas Gerações:

As novas gerações cresceram em um mundo cada vez mais conectado e ágil, o que tem impactado seu perfil comunicativo.

Comunicação assertiva é a habilidade de expressar ideias de forma clara e respeitosa, enquanto comunicação não violenta visa promover empatia e compreensão mútua, evitando conflitos e agressões verbais.

Perfil Comportamental e Comunicação:

Entender o perfil comportamental de cada indivíduo é essencial para adaptar a forma de se comunicar. Algumas pessoas são naturalmente mais extrovertidas, outras mais introvertidas, e isso pode influenciar a maneira como absorvem e expressam informações.

Adaptar-se ao perfil comportamental do interlocutor é uma estratégia para evitar ruídos na comunicação.

Deixo aqui algumas dicas que considero valiosas para Relações Interpessoais:

1.) Escute ativamente: Demonstre interesse genuíno pelo que o outro tem a dizer, evitando interrupções e julgamentos precipitados. Segundo Carl Rogers já afirmava: “A escuta ativa é a chave para compreender verdadeiramente o outro.”

2.) Escolha palavras com cuidado: Evite linguagem agressiva e sarcástica, priorizando uma comunicação respeitosa e empática. “As palavras têm poder. Cabe a nós escolher como utilizá-las.” – Audre Lorde.

3.) Seja claro e objetivo: Evite ambiguidades e seja direto em suas colocações, evitando mal-entendidos e facilitando a compreensão.

4.) Adapte-se aos meios de comunicação: As novas gerações utilizam diversas plataformas de comunicação, portanto, esteja disposto a utilizar ferramentas como mensagens instantâneas e redes sociais para se aproximar do público.

5.) Respeite as opiniões divergentes: Reconheça que cada indivíduo possui experiências e perspectivas únicas. Promova o diálogo respeitoso, mesmo em contextos de discordância.

6.) Pratique empatia: Coloque-se no lugar do outro, buscando compreender suas emoções e pontos de vista. “Empatia é a capacidade de compreender emocionalmente o outro.” – Daniel Goleman.

A comunicação assertiva e não violenta é fundamental para o convívio harmonioso entre as diferentes gerações na sociedade atual.

Entender o perfil comportamental do público e aplicar dicas práticas de comunicação é essencial para construir relações interpessoais saudáveis, promovendo o respeito e a compreensão mútua. Somente assim poderemos caminhar rumo a uma sociedade mais empática e consciente, abraçando as particularidades de cada indivíduo e criando laços de cooperação e solidariedade.

Comunique-se, corretamente!