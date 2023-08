Concurso AFT: membro da comissão sugere disciplinas e etapas

Já com a comissão formada, o concurseiro vive a expectativa pela escolha da banca e, posteriormente, a publicação do novo edital do concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho). Ainda não há detalhes sobre as etapas e matérias da nova seleção, no entanto, um membro da comissão sugeriu disciplinas e fases do certame!

As informações constam em um artigo publicado na Revista da ENIT (Escola Nacional da Inspeção do Trabalho) em 2021. O texto é de autoria do auditor Marcelo Guimarães Ferreira, que faz parte dos membros da comissão do novo concurso AFT.

No artigo, Marcelo Guimarães propõe um perfil formativo e de aptidão profissional para a área de auditoria-fiscal, buscando avaliar o melhor modelo de seleção e de qualificação da área.

Conforme indicado no documento, o autor estabelece um programa mínimo que julgou ser essencial para o perfil desejado do aprovado no concurso AFT. Esse programa foi dividido em três fases:

Propodêutico (ensinamentos básicos) – voltados à noção do papel social da carreira

Técnico – voltado à rotina doo auditor; e

Normativo – voltados à aos procedimentos fiscais e administrativos para as polícias públicas com foco no atendimento ao trabalhador.

Dentro de cada fase, o artigo propõe disciplinas que são vistas como essenciais na avaliação do candidato inscrito no concurso AFT. Veja mais detalhes na imagem abaixo:

Concurso AFT: possíveis etapas do novo certame?

Além de propor a série de disciplinas indicadas acima em três eixos, Marcelo Guimarães Ferreira ainda expôs um possível modelo de etapas da nova seleção.

O concurso AFT, na visão do auditor, seria dividido em duas etapas. A primeira voltada às provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, enquanto que a segunda etapa seria destinada ao curso de formação.

Na etapa 1, os candidatos seriam submetidos a quatro provas objetivas e duas provas discursivas. Veja:

É importante destacar que as informações indicadas acima estão presentes em um artigo científico. Não há confirmação de que as disciplinas e etapas serão realmente aplicadas no novo concurso AFT. No entanto, o fato de o documento estar publicado e o autor fazer parte da comissão é um indicativo para o concurseiro ficar atento ao que pode vir.

Qual será o salário inicial do aprovado?

O aprovado ingressará na carreira com a remuneração inicial de R$ 22.921,71. Além do valor indicado, o servidor ainda faz jus ao auxílio alimentação de R$ 658,00.

Ao longo da carreira, o auditor ainda recebe o bônus de eficiência (a partir do segundo ano de carreira):

Primeiro ano: auditor não recebe o bônus;

Segundo ano: R$ 1.500,00;

Terceiro ano: R$ 2.250,00;

Quarto ano (após o estágio probatório): R$ 3.000,00.

Resumo concurso AFT

Situação: comissão formada

Vagas: 900

Cargos: Auditor-Fiscal do Trabaho

Escolaridade: superior

Remuneração: iniciais de R$ 22.921,71

Link do último edital