Concurso Anatel: qual será o salário do aprovado? Confira!

Um novo concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) será realizado em breve, oferecendo 50 oportunidades para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (nível superior).

O edital deverá sair até o mês de janeiro! O prazo para a aplicação da prova objetiva, por sua vez, deverá respeitar o período mínimo de dois meses após o lançamento do certame.

O concurso Anatel é uma ótima opção para o concurseiro que deseja ingressar na carreira pública com ótimos salários!

De acordo com dados do governo federal, a remuneração inicial do aprovado no concurso Anatel será de R$ 16.413,35. Ao final da carreira, a remuneração do servidor poderá chegar chegar a R$ 22.929,74.

Veja mais detalhes na tabela abaixo:

Apesar do teto da carreira ser de quase R$ 23 mil, é possível encontrar servidores com o salário bruto superior ao valor indicado acima. Veja:

Servidor 1

Servidor 2

Último concurso Anatel

Organizado pelo Cespe (hoje conhecido como Cebraspe), o último concurso Anatel foi realizado em 2014. O certame ofertou, na época, 48 vagas para o cargo de Especialista. Veja as áreas contempladas:

Mídia Digital;

Contabilidade;

Economia;

Engenharia;

Métodos Quantitativos; e

Direito.

Os candidatos do concurso Anatel de 2014 foram avaliados por meio de provas objetiva, discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. Veja as disciplinas exigidas para a prova objetiva:

Língua Portuguesa;

Língua Ingelsa;

Agências Reguladoras; e

Tópicos de conhecimentos específicos.