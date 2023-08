Concurso Bacen: órgão define vagas e prevê datas de certame

O concurso Bacen (Banco Central) é aguardado com expectativa pelos concurseiros e o órgão forneceu mais detalhes a respeito do novo certame!

De acordo com o Bacen, o novo edital terá foco em duas áreas: Tecnologia da Informação e Economia e Finanças. Sendo assim, a distribuição das 100 vagas autorizadas para o cargo de Analista será feita da seguinte maneira:

-50 vagas para a área de Tecnologia da Informação (Infraestrutura, Rede e Desenvolvimento); e

-50 vagas para Analista com conhecimentos de Economia e Finanças.

Outra importante informação é que os aprovados no concurso Bacen serão lotados em Brasília. Além disso, a modalidade teletrabalho só será possível após o cumprimento de um ano de estágio probatório.

Um cronograma também foi previsto para a realização das etapas do certame. Conforme a estimativa, o Bacen espera contratar uma banca organizadora até o mês de outubro.

A publicação do edital, por sua vez, seria esperada para ocorrer até o dia 19 de janeiro, com aplicação das provas entre março e abril de 2024.

A realização do Programa de Capacitação está prevista para os meses de setembro e outubro de 2024 e, por fim, a posse dos novos servidores, entre fevereiro e março de 2025.

Confira, detalhadamente, o comunicado emitido pelo Bacen:

Salários do concurso Bacen

Os Analistas do Banco Central contam com remunerações iniciais de R$ 20.924,79. Já no final da carreira, no padrão IV da classe Especial, o valor pode chegar a R$ 29.832,94.

Para os aprovados no cargo de Técnico do Bacen, as remunerações iniciais são de R$ 7.938,80 podendo chegar a R$ 13.640,89, ao final da carreira.

Já para de Procurador do Banco Central, as remunerações iniciam em R$ 22.905,79 e podem chegar a R$ 29.761,03 na categoria especial.

Resumo concurso Bacen

situação: edital autorizado

cargos: Analista

vagas: 100

remuneração: R$ 20.924,79

escolaridade: nível superior

último edital: acesse aqui