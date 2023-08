Concurso Caixa: convocação de 800 aprovados até outubro; previsão de novo edital

Nesta quarta-feira (30), a presidente da Caixa, Rita Serrano, informou que, até o início de outubro, 800 aprovados no Concurso Caixa 2014 serão convocados.

Durante a Live Conexão Pessoas, a atual gestora, juntamente com o Vice-Presidente de Pessoas, Sergio Mendonça, e com o Diretor representante da VITEC, George Washington, compartilharam as atualizações e os próximos passos da Caixa Econômica Federal.

Segundo Rita Serrano, além do processo de admissão dos aprovados ser finalizado em breve, a Caixa também estuda a possibilidade de um novo concurso para 2024.

Vale lembrar que os futuros empossados foram aprovados no Concurso de 2014, que apesar de ter validade até 2016, sofreu a intervenção do Ministério Público e será finalizado somente em 2023.

Na ocasião, o MP impetrou a Ação Civil Pública (ACP) para obrigar o banco a convocar os aprovados. Foram quase 1,2 milhão de candidatos inscritos e 32.879 mil candidatos aprovados.

Panorama do concurso Caixa de 2014

Publicado em 2014, o edital do Concurso Caixa teve a supervisão da antiga Cespe (atual Cebraspe) e contou com vagas para o cargo Técnico Bancário Novo (nível médio).

Na época, os candidatos foram submetidos a prova objetiva e discursiva, além de exames médicos admissionais.

Dentre as áreas de conhecimento cobradas estavam: Língua Portuguesa; Matemática; Raciocínio Lógico; Atualidades; Ética; Legislação Específica; e Conhecimentos específicos para cada área.

Resumo concurso Caixa

Situação: último edital finalizado

Último concurso: 2014

Banca: Cebraspe

Cargos: Técnico Bancário Novo

Salários: R$ 2.025,00

Link para o último edital