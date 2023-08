Concurso Incra: edital previsto para novembro; entenda

Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) informou que o processo de escolha da banca organizadora do concurso Incra está em fase de conclusão. A previsão do órgão é que o edital seja publicado até o final de novembro. Confira a mensagem na íntegra!

Incra não fará parte do Concurso Unificado

Nessa quarte-feira o Incra, em resposta à equipe do Direção, informou que não irá participar do Concurso Nacional Unificado, mantendo com a realização do concurso Incra com banca que ainda será definida.

O motivo da não adesão ao edital unificado é que o órgão já está prestes a concluir da banca organizadora do concurso Incra.

Concursos Federais: mais de 8 mil vagas

Serão realizados vários concursos federais ainda em 2023 e você não pode ficar fora dessa oportunidade! São para diversas áreas de formação e salários que podem chegar até 23 mil reais!

A proposta de edital unificado foi apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para que o edital seja publicado até dezembro de 2023. Além disso, as provas seriam aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2024, em cerca de 180 cidades em todas as regiões do país

Vale lembrar que a comissão do certame está formada desde julho deste ano. O grupo ficará responsável por cuidar dos trâmites e demais questões administrativas relacionadas à nova seleção.

O concurso Incra está autorizado para ofertar 742 vagas para os seguintes cargos de nível superior:

Analista Administrativo: 137 vagas;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas; e

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas.

Cabe ressaltar que, conforme indicado na portaria que autorizou o novo certame, o edital deverá sair até dezembro. As provas objetivas, por sua vez, deverão respeitar um prazo mínimo de dois meses após o lançamento do concurso. Veja mais detalhes AQUI!

O salário inicial do aprovado no concurso Incra será de:

Analista Administrativo: R$ 5.897,07;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: R$ 5.897,07 e

Engenheiro Agrônomo: R$ 8.078,64.

Último concurso Incra

Organizado pela Cetro, o último edital foi realizado em 2010. Na época, o concurso ofertou 550 vagas para os seguintes cargos/especialidades:

Nível superior

Analista Administrativo

Analista Administrativo – Análise de Sistemas

Analista Administrativo – Contabilidade

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

Antropologia

Engenharia Civil

Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica

Engenharia Florestal

Engenheiro Agrônomo

Nível médio

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário.

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes áreas:

Nível superior: Língua Portuguesa; Noções de Direito Constitucional; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Nível médio: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Resumo concurso Incra

Situação: autorizado

Vagas: 742

Cargos:

Analista Administrativo

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

Engenheiro Agrônomo

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 8.078,64

Último edital