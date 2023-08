Concurso MAPA: confira panorama do edital a ser publicado este ano

O concurso MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) está com o edital autorizado e vai ofertar 440 vagas de nível médio e superior distribuídas em diversas áreas. Confira aqui mais detalhes do que sabemos até agora, alén de informações com base no último edital, divulgado em 2017.

Vagas e cargos

O edital autorizado atualmente tem como objetivo prover 440 vagas de níveis médio e superior distribuídas nas seguintes oportunidades:

Agente de Atividades Agropecuárias (100 vagas)

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal (100 vagas)

Auditor Fiscal Federal Agropecuário (200 vagas)

Técnico de Laboratório (40 vagas)

Requisitos e etapas

O edital de 2023 para Auditor Fiscal Federal Agropecuário vai contemplar oportunidades para Agronomia, Farmácia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, portanto nível superior nestas áreas será requisito. Serão 200 vagas para este cargo. O salário inicial de um Auditor Fiscal Federal Agropecuário é de R$ 15.897,33.

A seleção do último edital, que ocorreu em 2017, contou com duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. Na prova objetiva foram cobradas as seguintes disciplinas:

Outros cargos do concurso MAPA

Alám das vagas para auditor, o concurso MAPA vai ofertar vagas para outros cargos: Técnico e Agente. A remuneração inicial para estes é de R$ 8.469.89. As vagas para os cargos estão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Atividades Agropecuárias: 100 vagas;

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas;

Técnico de Laboratório: 40 vagas.

Comissão

Nesta sexta-feira (4/8) foi instituída a comissão do concurso MAPA. O documento no Diário Oficial da União que detalhou a formação da comissão também informa sobre as 80 vagas de Tecnologistas e Analistas em Ciência e Tecnologia que serão destinadas ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Resumo do concurso MAPA

Situação: comissão formada

Vagas: 440 vagas

Escolaridade: nível médio e superior

Salários: até R$ 15.897,33

Edital