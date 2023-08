Concurso MAPA: nomeações a partir de dezembro deste ano; veja

Dentre as dezenas de nomeações previstas a partir de dezembro deste ano, está a daqueles que forem aprovados no concurso do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

A previsão do governo federal é que a partir do fim do ano o órgão inicie a convocação dos 440 aprovados para ocuparem os cargos de níveis médio e superior do MAPA.

Confira a distribuição das vagas do novo concurso MAPA

Agente de atividades agropecuárias: 100 vagas;

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal: 100 vagas;

Auditor fiscal federal agropecuário: 200 vagas;

Técnico de laboratório: 40 vagas.

Além dessas oportunidades, outras 80 vagas de tecnologistas e analistas em ciência e tecnologia foram autorizadas para o MAPA, mas que serão destinadas ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Panorama do concurso MAPA

Confira abaixo uma panorama do novo edital para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Concurso MAPA: comissão formada

Subsecretaria de Gestão de Pessoas e de Gestão do Conhecimento da Secretaria-Executiva

Titular: Luciana Gomes Rodrigues Barbosa dos Santos; e

Suplente: Adriano de Sousa Cordeiro.

Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria-Executiva:

Titular: Sérgio Luiz Gomes de Carvalho; e

Suplente: Thalita Fernandes Fontoura Delgado.

Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária

Titular: Estela Alves de Medeiros; e

Suplente: Hideraldo José Coelho.

Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo

Titular: Dayana Pereira Xavier da Silva; e

Suplente: Eudóxio Antônio Batista Júnior.

Salário dos aprovados no MAPA

Segundo dados do governo federal, o salário inicial dos aprovados para os cargos de nível médio será de R$ 5.885,89, valor comum aos postos de: agente de atividades agropecuárias; agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e técnico de laboratório será de R$ 5.885,89.

Dados: Governo Federal

Já os aprovados para auditor fiscal federal agropecuário terão remuneração inicial de R$ 15.897,33.

Dados: Governo Federal

Resumo do concurso MAPA

Situação: comissão formada

Vagas: 440 vagas

Cargos:

Agente de Atividades Agropecuárias: 100 vagas;

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas;

Auditor Fiscal Federal Agropecuário: 200 vagas;

Técnico de Laboratório: 40 vagas.

Escolaridade: nível médio e superior

Salários: até R$ 15.897,33

Último edital