Concurso Sefaz AC: banca é contratada! Edital pode ser publicado

Nesta semana, o governo estadual do Acre divulgou a escolha do Cebraspe como banca organizadora do concurso de nível médio e superior da Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do estado do Acre).

O extrato do contrato, publicado no Diário do Estado, também estabelece o valor da taxa de inscrição para cada cargo. Para os postos de técnico da fazenda estadual o taxa será de R$ 90; para os de contador e especialista da Fazenda Estadual o valor será o mesmo, R$ 153. Já os candidatos ao cargo de auditor da Receita Estadual terão que desembolsar R$ 247.

Panorama concurso Sefaz AC

Ao todo, o concurso da Sefaz AC ofertará 164 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Técnico da Fazenda Estadual (nível médio) – 60 vagas;

Auditor da Receita Estadual (nível superior) – 48 vagas;

Contador (nível superior) – 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual (nível superior) – 47 vagas.

Salários do concurso Sefaz AC

Os aprovados no certame receberão os salários iniciais abaixo:

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.252,15;

Auditor da Receita Estadual: R$ 19.952,09;

Contador: R$ 9.148,45; e

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.148,45.

Resumo do concurso Sefaz AC

Situação: banca definida

Banca: Cebraspe

Vagas: 164

Cargos:

Técnico da Fazenda Estadual

Auditor da Receita Estadual

Contador

Especialista da Fazenda Estadual

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 19.952,09

Link do último edital de concurso Sefaz AC