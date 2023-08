Concurso Sefaz AC: dispensa confirma Cebraspe como banca

Foi divulgada no Diário Oficial estadual desta quinta-feira (3/8) a dispensa que informa a contratação do Cebraspe como banca organizadora do concurso Sefaz AC (Secretaria de Fazenda do Acre).

A expectativa agora fica pela produção e, posteriormente, publicação do novo edital. Veja mais detalhes na imagem abaixo:

A informação da possibilidade de o certame ser organizado pelo Cebraspe já havia sido divulgada pelo Direção no final de julho. De acordo com as informações apuradas, o concurso Sefaz AC poderá ofertar 164 vagas de níveis médio e superior para os seguintes cargos:

-Técnico da Fazenda Estadual (nível médio) – 60 vagas;

-Auditor da Receita Estadual (nível superior) – 48 vagas;

-Contador (nível superior) – 9 vagas; e

-Especialista da Fazenda Estadual (nível superior) – 47 vagas.

O salário inicial do aprovado será de:

-Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.252,15;

-Auditor da Receita Estadual: R$ 19.952,09;

-Contador: R$ 9.148,45; e

-Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.148,45.

Panorama do ultimo edital

O último concurso Sefaz AC foi realizado em 2009. Organizado pelo Cespe (hoje conhecido como Cebraspe), o certame foi destinado ao provimento de 20 vagas de Fiscal da Receita Estadual.

Na época, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas. Foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Matemática Financeira;

Informática;

História e Geografia do Acre;

Economia (Sustentabilidade Econômica) e Finanças Públicas;

Direito Administrativo;

Direito Empresarial;

Contabilidade Geral e de Custos;

Direito Constitucional;

Direito Tributário;

Legislação Tributária;

Processo Administrativo Tributário; e

Auditoria.

