Concursos 2023: editais de nível médio para ganhar mais de R$ 5 mil em agosto

Já estamos no mês de agosto de 2023 e, no momento, quatro editais de concursos para nível médio com salários acima de R$ 5 mil estão abertos e previstos.

Aqui você vai conferir todos os detalhes sobre a situação de cada um dos editais. Navegue pelo índice abaixo e inicie agora a sua preparação!

Concursos 2023 – editais abertos

No momento, dois editais de concurso público de nível médio ofertam salários iniciais acima de R$ 5 mil! Veja um panorama abaixo!

Concurso Polícia Militar da Paraíba (PM PB)

Com inscrições abertas até o dia 30/8, o concurso PM PB é uma ótima opção para quem possui o nível médio de formação. O certame oferta 900 vagas para a carreira de Soldado.

O salário inicial do aprovado será de R$ 4.206,87. No entanto, o valor pode aumentar devido ao adicional por Plantão Extra Remunerado, podendo chegar a até R$ 2.304,00. Somando os valores, a remuneração poderá chegar a R$ 6.510,87.

Para ingressar na carreira, o candidato deve:

-Estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres);

-Completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 32 (trinta e dois) anos de idade; e

-Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma prevista em lei.

Concursos 2023 – Bombeiros PB

O concurso dos Bombeiros PB possui diversas semelhanças com o edital da Polícia Militar. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30/8, e o salário inicial do aprovado pode chegar a até R$ 6.510,87!

São ofertadas 200 vagas para a carreira de Soldado. Além do nível médio, o certame exige:

-Estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres);

-Completar, no ano da matrícula no curso de formação, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 32 (trinta e dois) anos de idade; e

-Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma prevista em lei.

As provas serão aplicadas no dia 29/10.

Concursos 2023 – editais previstos

Dois editais de nível médio com salários iniciais acima de R$ 5 mil estão previstos para o mês de agosto. Veja os detalhes abaixo!

Concurso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP)

O contrato entre o TCE SP e a FGV, banca organizadora da seleção, já foi assinado. A expectativa é que o certame seja lançado em breve.

O certame contará com oportunidades para o cargo de Auxiliar de Fiscalização, carreira que exige o nível médio de formação.

A remuneração inicial do aprovado será acima de R$ 7mil!

Concurso Planejamento Urbano DF

O concurso de Planejamento Urbano DF está iminente desde o mês de fevereiro. O certame poderá ser lançado a qualquer momento, e a expectativa do concurseiro é de que o edital seja divulgado no mês de agosto.

Serão 363 oportunidades (entre imediatas e cadastro reserva) para o cargo de Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura. Para a carreira de Técnico, o candidato deve possuir o nível médio de formação.

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.980,00.