Concursos: país tem 38 mil vagas abertas com salários de até R$ 32 mil

O Brasil tem 38.288 vagas para todos os níveis de escolaridade em ao menos 67 concursos com inscrições abertas. O maior salário é oferecido pelo certame da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de R$ 32.228,68.

São 30 vagas para o cargo de defensor público de Classe Inicial. As inscrições vão de 25 de setembro a 31 de outubro. O valor do registro é R$ 325. A primeira etapa da prova está prevista para 10 de dezembro deste ano.

Do total de vagas, 21 são destinadas à ampla concorrência, 3 para candidatos portadores de alguma deficiência e 6 reservadas a candidatos negros.

Há também outros concursos para órgãos federais, outras Defensorias Públicas estatais e Polícias Miliares de diversas unidades da federação, entre outros.

Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores divulgou o edital do próximo concurso para diplomatas com 50 vagas na classe inicial de terceiro-secretário. O material está disponível no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), a remuneração inicial da carreira é de R$ R$ 20.926,98.

São 37 vagas para ampla concorrência, 10 vagas destinadas para candidatos negros e outras três oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). Inicialmente o concurso contaria com 30 vagas. Foram autorizados mais 20 cargos.

As inscrições vão até as 22h de 3 de agosto. O cadastro deve ser feito no site do Iades, mediante pagamento da taxa de R$ 229.

Confira outras oportunidades

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Inscrições: até 23 de agosto

Vagas: 10

Cargos: Cadete

Salário: R$ 10.327,39 (após curso de formação)

Tribunal de Contas do DF

Inscrições: até 10 de agosto

Vagas: 23 imediatas, além do cadastro reserva

Cargos: Analista e Auditor

Salário: R$ 11.282,45 para Analista e R$ 19.235,88 para Auditor

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de São Paulo

Inscrições: até 30 de agosto

Vagas: 1.100, sendo 900 para policial e 200 para bombeiro

Cargos: Soldado, para ambos

Salário: R$ 4.206,87 (após curso de formação)