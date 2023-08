Confira quais são os tipos de caça-níqueis

Os caça-níqueis ou slot machines são uma das categorias de jogos mais procuradas nos cassinos online. Geralmente, eles também são o tipo de jogo com maior oferta dentro dessas plataformas, somando milhares de alternativas em lugares como o Awintura cassino para quem quer jogar.

Por isso, é natural surgir bastante dificuldade para escolher e até mesmo entender como eles funcionam. Neste artigo, nós esclarecemos as diferenças entre os vários slots oferecidos no mercado. Leia para saber mais!

O que é um caça-níquel ou slot machine

Os caça-níqueis são jogos clássicos não só nos casinos online, mas surgiram junto com os próprios cassinos presenciais. Eles já existem há centenas de anos e só precisaram de uma simples adaptação para rapidamente começar a fazer sucesso na internet. Um dos motivos do seu sucesso é a simplicidade para jogar. Veja o passo a passo:

-Encontre um cassino online e cadastre-se;

-Escolha um caça-níquel entre os tipos que apresentaremos;

-Dentro do jogo, basta definir o valor e tipo de aposta, clicar em jogar ou girar e esperar o resultado;

-Veja as combinações que saíram e se quiser, ative outros recursos, caso o jogo ofereça, para melhorar a sua experiência.

Cada slot oferece diferentes recursos, valores de pagamento e bônus, e isso é o que cria cada tipo de caça niquel online. Para escolher o melhor, você deve estar atento a esses fatores, por isso, leia abaixo as categorias mais comuns.

Caça-níqueis clássicos ou tradicionais

São as slot machines mais simples, sendo muito populares nos cassinos. Geralmente, tem apenas 3 cilindros/rolos e uma linha de pagamento. Nesse tipo de slot, você encontra a jogabilidade mais simples possível, com os gráficos mais simples também.

Faltam alguns recursos especiais como as rodadas bônus, que podem ser ativadas em outros tipos, e os símbolos Wild, que dão uma premiação diferente. Os slots tradicionais servem muito bem para quem quer começar a ter contato com essa categoria de jogo de cassino.

Video slots

Os video slots são uma classificação dada para os caça-níqueis mais modernos, e os tipos que apresentaremos a seguir são geralmente desse tipo também. Ser um caça-níquel de vídeo quer dizer ter gráficos melhores, mais linhas de pagamento, ou seja, combinações de vitória e uma experiência de jogo mais divertida, de maneira geral.

É comum que eles tenham temas mais bem elaborados, com histórias por trás do jogo, oferecendo uma jogabilidade digna da tecnologia que afetou todos os games nos últimos anos.

Múltiplas Linhas

Nesses slots, as formas de apostar crescem. Os jogadores podem escolher entre várias linhas de pagamento para tentar acertar as combinações. Cada seleção feita pelo usuário determina diferentes chances de vitória. Isso torna a aposta mais completa que o jogo tradicional.

Com Jackpot progressivos

Os caça-níqueis com Jackpot ou progressivos seguem a mesma lógica do Jackpot encontrado em outros jogos de cassino. Quanto mais os usuários apostam, mais um prêmio principal vai acumulando. Nos slots, quem chega à combinação necessária leva o valor acumulado.

Esse tipo de caça-níquel é uma aventura maior para os apostadores, motivando a girar os cilindros muito mais vezes. Os Jackpots envolvem certa competição entre os usuários e com isso, podem dar prêmios muito melhores.

Megaways

Os Megaways são caça-níqueis com uma dinâmica de jogo mais complexa, oferecendo mais de 100 mil combinações possíveis para se ganhar em cada rodada. Isso é possível pois o algoritmo avançado desse tipo de jogo consegue combinar várias características diferentes.

Símbolos especiais, Wilds, Mystery, rodadas grátis e outros bônus são alguns recursos interessantes desses slots. O número de linhas de pagamento, que determinam as combinações de vitórias possíveis, varia em cada rodada.

Slots 3D

Esse tipo de caça-níquel é focado em oferecer uma experiência visual ainda melhor. Seus gráficos 3D tornam o game bem mais atrativo e os símbolos aparecem com um design mais completo e elaborado. Os valores de pagamento não variam necessariamente, mas a jogabilidade sim.

Qual deles escolher?

Cada tipo de caça-níquel oferece suas vantagens e desvantagens. Abaixo, comparamos os slots, colocando os pontos positivos de cada um deles na tabela. Confira.

Tipo de caça-níquel Vantagem Clássico ou Tradicional Por ser simples, os riscos e chances de ganhar são mais claros Video Slots Melhoram a jogabilidade e nível de diversão Múltiplas Linhas Mais opções de aposta, melhores recursos e bônus Jackpots Progressivos Possibilidade de pagamentos altos e maior adrenalina Megaways Muitas formas de ganhar e jogabilidade de alto nível 3D O jogo é melhor visualmente, o mais interativo de todos

Cada tipo de caça níquel trará suas próprias vantagens, e definitivamente um não exclui o outro. Para escolher o melhor jogo, você deve analisar aquilo que prefere no momento. Para experimentar, recomendamos as versões demo, pois você pode jogar gratuitamente e conhecer as categorias de slots. Jogue sempre com responsabilidade e aproveite.