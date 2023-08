Conselho do INSS pede a contratação de 9,2 mil servidores

Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (4/8) resolução da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), realizada na quinta-feira (3/8). No encontro, ficou reforçada a necessidade de novos editais de concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Conforme indicado no documento, a proposta orçamentária será encaminhada à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério da Economia. Na proposta, a autarquia incluiu o novo concurso INSS visando a contratação de 7.655 servidores da carreira do Seguro Social e de 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, que somadas geram a previsão de 9.229 vagas! Veja:

A expectativa do concurseiro pelo novo concurso INSS é grande. Tanto para as carreiras do Seguro Social quanto para a carreira de Perito Médico.

Cabe destacar que, conforme divulgado pelo Direção, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou que a autarquia realizará em breve um novo edital para Peritos. O certame para Peritos, inclusive, consta no Plano Plurianual (PPA) que está sendo elaborado para o período de 2024-2027.

Já para os demais cargos, o novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, informou que o concurso já está em estágio avançado. No entanto, não foram divulgados um possível número de oportunidades e nem previsão de publicação do novo edital.

A necessidade de melhora do atendimento à população tem sido pauta constante do governo federal. No mês passado, o presidente Lula afirmou que realizaria uma reunião com o ministro Carlos Lupi para entender e tentar tomar medidas para solucionar a demora na fila do INSS.

Além de buscar a realização de novos editais de concurso INSS, a autarquia tem trabalhado para a convocação de mais aprovados no edital de 2022. A busca, em um primeiro momento, será pela nomeação de mais 250 aprovados e, em seguida, preencher o cadastro reserva, que conta com 2.144 pessoas.

Qual será o salário inicial do aprovado no concurso INSS?

Em caso de novos editais, o salário inicial do aprovado será de:

Perito médico:

Perito médico 20h: R$ 7.938,50;

Perito médio 30h: R$ 11.906,24; e

Perito médico 40h: R$ 15.875,99.

Analista e Técnico:

Analista do Seguro Social: R$ 9.109,36; e

Técnico do Seguro Social: R$ 5.938,52.

Além das remunerações indicadas acima, o servidor ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 658,00.

Resumo do concurso INSS

Peritos

Situação: edital aguardado para 1.700 vagas

Cargo: perito

Vagas: 1.700 previstas

Escolaridade: nível superior

Salário: de até R$ 15.169,99

Último edital: 2011

Banca último concurso: FCC

Confira o último edital