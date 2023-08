Conselho Nacional dos Direitos Humanos pede ao Governo do Acre suspensão de reintegração de posse

O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), André Carneiro Leão, pediu nesta terça-feira, 15, ao governador Gladson Cameli a suspensão das ações de reintegração de posse em andamento nos bairros Defesa Civil e Irineu Serra, em Rio Branco (AC).

Além disso, o CNDH propõe a instalação de uma mesa de mediação do conflito, com a participação do próprio Conselho e do Ministério da Justiça, do Governo Lula.

De acordo com a declaração emitida pelo órgão, as operações de desocupação que foram iniciadas pelo governo do Acre demonstram características de despejo forçado e violento.

“Tais ações, conforme a avaliação, não estão em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018. Essa resolução aborda especificamente as medidas preventivas e soluções que garantam os direitos humanos em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos”, destaca em nota.