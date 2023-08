ContilNet, Atacadão do Celular e Sempre Bella sorteiam R$ 1 mil nesta quarta na Expoacre

O ContilNet em parceria com o Atacadão do Celular e a Sempre Bella irão sortear mil reais durante todos os 6 dias da Expoacre 2023. O primeiro sorteio aconteceu na terça-feira (1) na transmissão ao vivo do ContilNet.

A seguida Thaírla Bianca foi a grande vencedora do primeiro dia. Nesta quarta-feira (2), acontece o segundo sorteio e o ganhador pode ser você! O sorteio foi realizado na transmissão ao vivo do ContilNet e o telespectador pode conferir a partir do momento 3:50:20 no YouTube.

Veja a transmissão:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Para participar basta seguir os perfis no instagram do @contilnetnoticias, @atacadaodocelular.rb, @sansfilmes @semprebellarb e @topmidiabr.

É preciso também ir na publicação oficial do sorteio no perfil do ContilNet Notícias e marcar uma pessoa nos comentários. Não perca a oportunidade!