ContilNet reúne influencers do Acre para cobertura inédita do Festival do Açaí em Feijó

Neste final de semana, influenciadores acreanos estarão participando da cobertura ao vivo do Festival do Açaí em Feijó, juntamente com as equipes do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, no canal 8.1. O evento, que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de agosto, contará com a presença de renomadas atrações nacionais como Ceian Muniz, Companhia do Calypso e Marcynho Sensação.

Os influenciadores escolhidos para essa emocionante cobertura são Rogeria Rocha, Rebeca Aguiar, Katyana Aguiar e Alef Diaz. Eles trarão uma perspectiva única e empolgante do Festival do Açaí, compartilhando momentos especiais e atualizações ao vivo diretamente para o público.

Rogeria Rocha é conhecida por seu estilo de vida e beleza, enquanto Rebeca Aguiar é uma voz influente que está compartilhando sua rotina com uma dose de humor diário. Katyana Aguiar traz suas reflexões de autoestima e motivação e muitas dicas e diversão para seus seguidores. Alef Diaz é reconhecido por seu conteúdo diversificado de entretenimento e fotografias.

Juntos, esses influenciadores acrescentarão uma dimensão vibrante à cobertura do evento, capturando a essência do Festival do Açaí em Feijó e compartilhando-o com seus seguidores e fãs. Não perca a oportunidade de acompanhar as atualizações ao vivo e mergulhar na experiência do festival através dos olhos desses talentosos influenciadores acreanos.

Conheça o perfil dos influenciadores

