ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco fazem transmissão ao vivo do Festival do Açaí; acompanhe

Nos próximos dias 18, 19 e 20 de agosto, a cidade de Feijó se prepara para sediar a emocionante 24ª Edição do Festival do Açaí, um evento que se consolidou como um ícone cultural do Acre. Com uma cobertura minuciosa e empolgante, as equipes do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, unirão esforços para trazer à tela cada momento desse encontro único. O patrocínio das marcas Auto Posto Tropical, Purus Net, Fornazzo Pizzaria, Casa da Picanha e Atacadão do Celular garantem a amplitude e qualidade da cobertura.

Com uma programação diversificada, o festival promete atrair multidões. Entre os destaques estão apresentações de artistas renomados como Ceian Muniz, Companhia do Calypso e Marcinho Sensação, que prometem animar o público com suas performances contagiantes. Além disso, a rica cena musical local e regional também terá espaço, enriquecendo a experiência dos espectadores.

A realização conjunta da Prefeitura de Feijó e do Governo do Acre evidencia a importância desse evento para a região. A comunidade local e visitantes terão a oportunidade de celebrar não apenas a cultura do açaí, mas também a diversidade e a riqueza artística que permeiam a cidade e seus arredores.

A 24ª Edição do Festival do Açaí coincide de forma brilhante com o Festival de Praia do Município, que acontece simultaneamente durante o dia. Essa combinação oferece aos participantes uma variedade de opções de entretenimento, desde a apreciação das atrações musicais até atividades diurnas na praia, proporcionando um final de semana memorável para todos.

Um dos momentos mais esperados do festival é a escolha da Garota Açaí, um concurso que realça a beleza e a graça das jovens da região. Esse concurso traz à tona talentos locais e ressalta a importância das tradições e da comunidade no contexto do evento.

A 24ª Edição do Festival do Açaí em Feijó promete ser um espetáculo inesquecível, que celebra a cultura, a música e a diversidade da região. Com uma equipe de cobertura comprometida em capturar cada instante marcante, e com o apoio de marcas locais, o evento certamente deixará sua marca na memória de todos os presentes.

Influenciadores digitais no Festival do Açaí

No aguardado Festival do Açaí em Feijó, uma equipe de renome está se preparando para trazer uma cobertura ao vivo repleta de energia e entusiasmo. Os influenciadores Rogeria Rocha, Alef Diaz e Katyana Aguiar, nomes que ecoam nas redes sociais, irão se juntar aos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer para proporcionar uma experiência completa aos espectadores.

A diversidade de talentos se unirá no canal do Youtube do ContilNet e também pelo 8.1 TV Rio Branco, criando uma fusão de perspectivas e estilos que promete capturar a essência do festival. Com a combinação única de influenciadores e profissionais da mídia, a cobertura promete ir além das câmeras, explorando os sabores, as emoções e a cultura que fazem do Festival do Açaí um evento tão aguardado.

Prepare-se para uma imersão completa no universo do açaí, com transmissões ao vivo de cada momento marcante. Não perca a chance de acompanhar de perto essa colaboração emocionante entre Rogeria Rocha, Alef Diaz, Katyana Aguiar e as equipes do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco. Sintonize no canal 8.1 e mergulhe nessa jornada gastronômica e cultural.