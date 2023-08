AO VIVO: ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem primeira noite do Festival do Açaí

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem a primeira noite do Festival do Açaí em Feijó, no interior do Acre. Com cobertura completa das três noites de Festival, a transmissão conta com o apoio da Purus Net, Atacadão do Celular, Auto Posto Tropical, Casa da Picanha e Fornazzo Pizzaria.

A transmissão acontece a partir das 20h30 pelo YouTube do ContilNet e no Canal 8.1, da TV Rio Branco. Para a cobertura ficar mais completa, o ContilNet preparou um time de influenciadores que estarão na transmissão em Feijó.

Shows Nacionais

Com uma programação diversificada, o festival promete atrair multidões. Entre os destaques estão apresentações de artistas renomados como Ceian Muniz, Companhia do Calypso e Marcinho Sensação, que prometem animar o público com suas performances contagiantes. Além disso, a rica cena musical local e regional também terá espaço, enriquecendo a experiência dos espectadores.

Acompanhe: