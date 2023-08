ContilNet, Sans Films e TV Rio Branco transmitem primeira noite da ExpoAcre Juruá 2023

Pela primeira vez, a maior Feira Agropecuária do Vale do Juruá vai ter uma cobertura exclusiva e ao vivo dos cinco dias de evento.

O ContilNet em parceria com a San Francisco Filmes e TV Rio Branco, transmitem todas as noites da Feira, através da internet, no YouTube e Facebook do site mais visualizado do Acre, e na TV aberta, no canal 8.1, emissora filiada à TV Cultura.

A ExpoAcre Juruá começa nesta quarta-feira (30) e recebe logo na abertura, o show de uma das atrações mais esperadas da Feira, dos Barões da Pisadinha, que será transmitido ao vivo pelo time ContilNet, Sans e TV Rio Branco.

SAIBA MAIS: Expoacre Juruá: abertura tem show gratuito de Barões da Pisadinha; veja programação

O evento vai além das exposições de agropecuária, rodeio e cavalgada. Uma vasta gama de artistas regionais se apresentará, e uma diversificada exposição de empresas e instituições dará vida à feira. Contando com os Barões, a ExpoAcre Juruá recebe ainda os cantores Aldair Playboy e Léo Magalhães. A noite gospel, marcada para o segundo dia, contará com o cantor Davi Sacer, proporcionando momentos de celebração e espiritualidade.

O ContilNet preparou ainda uma lista de influenciadores que estarão participando ativamente da cobertura completa da ExpoAcre Juruá.

Acompanhe ao vivo: