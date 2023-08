ContilNet, TV Rio Branco e Sans Filmes fazem transmissão ao vivo da Expoacre Juruá

A cidade de Cruzeiro do Sul está prestes a vivenciar um evento grandioso que promete movimentar a economia local e oferecer entretenimento de qualidade. A 18ª Expoacre Juruá, considerada a segunda maior feira de agropecuária da região, receberá uma cobertura inédita neste ano, graças à colaboração entre ContilNet, TV Rio Branco e Sans Filmes. Pela primeira vez, o renomado evento contará com a atenção direta do ContilNet e da TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre. Para garantir a excelência na transmissão, a qualidade técnica impecável da Sans Filmes estará por trás de cada frame capturado.

Marcado para os dias 30 de agosto a 3 de setembro, no hall da Arena do Juruá, o evento vai além das exposições de agropecuária, rodeio e cavalgada. Uma vasta gama de artistas regionais se apresentará, e uma diversificada exposição de empresas e instituições dará vida à feira. A cereja do bolo fica por conta dos quatro shows nacionais programados para agitar a região.

Entre as atrações musicais que prometem incendiar o palco, estão a banda Barões da Pisadinha e os renomados cantores Aldair Playboy e Léo Magalhães. Além disso, a noite gospel contará com a presença confirmada do cantor Davi Sacer, proporcionando momentos de celebração e espiritualidade.

O ContilNet preparou uma lista de influenciadores que estarão participando ativamente da cobertura da Expoacre Juruá, garantindo uma visão completa e envolvente do evento. Prepare-se para uma experiência única, unindo tradição, cultura e diversão em um só lugar.

O editor chefe Everton Damasceno falou sobre a cobertura inédita e também sobre o projeto pioneiro, que no último final de semana foi levado para Feijó, no 24º Festival do Açaí.

“Nossa intenção é levar esse projeto de sucesso para todo o Acre, com uma equipe de profissionais preparada para entregar à população o melhor conteúdo da segunda feira mais aguardada do ano. Estamos com os corações quentinhos, ansiosos por esse momento. O Juruá, além de ser uma região propícia para festa e exposições, abriga cenários incríveis, que serão desbravados”, enfatizou.