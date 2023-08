Copa Amigos do Ninho Soçaite com semifinais definidas

A fase de classificação da Copa Amigos do Ninho Soçaite foi fechada nessa terça, 1º, no campo da OAB, com três partidas e os resultados definiram as semifinais da competição.

No primeiro jogo, o Juju derrotou o G12 por 3 a 0. Nos outros confrontos os resultados foram: Cafezar 2 x 2 Pagode de Madrid e Ninho da Águia 3 x 3 OAB.

Duelos semifinais

As semifinais da Copa Amigos do Ninho serão disputadas na terça, 8, a partir das 19 horas, no Cafezar.

Cafezar e Ninho da Águia decidem a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal Pagode de Madrid joga contra o Juju.