Copa Amigos do Ninho Soçaite com semifinais no Cafezar

Serão disputadas nesta terça, 8, a partir das 19 horas, no Clube Cafezar as semifinais da 1ª Copa Amigos do Ninho de Futebol Soçaite.

Cafezar e Ninho da Águia decidem a primeira vaga na final e na segunda semifinal o Pagode de Madrid enfrenta o Juju.

As equipes entraram para os duelos em igualdade de condições e se os jogos terminarem empatados, os finalistas vão ser definidos nas cobranças de penalidades.

“Tivemos bons jogos durante toda a fase de classificação e as semifinais devem ser bem equilibradas”, comentou Cristian de Souza, um dos coordenadores da competição.

Disputa pela artilharia

Kinho e Gilberto Júnior, do Cafezar, e Queiroz, do Pagode de Madrid, são os artilheiros do torneio com 3 gols.