Coquetel de lançamento da franquia Camerite recebe empresários e autoridades; FOTOS

Na noite da última sexta-feira (25) empresários, autoridades, clientes e público em geral se reuniram para prestigiar o lançamento da franquia Camerite em Rio Branco. O evento contou com a presença do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol), Prefeitura Municipal de Rio Branco, empresários e clientes do aplicativo em um coquetel.

O objetivo do evento foi de aproximar e divulgar a marca com o intuito de promover novos negócios. Já são mais de 30 clientes e quase 50 câmeras espalhadas por Rio Branco. Em comparação com outras cidades Rio Branco já vem se destacando e a expectativa é que até o final de 2024 cerca de 4,5 mil clientes já estejam dentro do projeto.

Diferente de uma câmera instalada individualmente na frente de um prédio ou comércio, o que a Camerite oferece é uma malha de câmeras. O cliente paga uma assinatura mensal e pode ter acesso as demais câmeras da região. Ou seja, é uma ação conjunta pela segurança.

Além desse serviço, em que moradores e comerciantes podem ver imagens de todos os equipamentos, a rede oferece, também, câmeras especiais, que possuem um sistema de identificação de placas de veículos e reconhecimento facial com uso de inteligência artificial.

A Camerite tem como carro chefe a Vizinhança Colaborativa onde vizinhos compartilham as imagens de um único sistema de câmeras de monitoramento, agindo de forma preventiva e tornando sua rua mais segura.

De acordo com o franqueado Edson Santana a Camerite em Rio Branco é de suma importância para a população, uma vez que coibe a crescente violência que assola Rio Branco trazendo uma ótimo global, onde todos se sentirão mais seguros.

“A sensação é de dever cumprido mas o desafio ainda é grande. O objetivo agora é chegar na casa de cada morador e mostrar a eficiência do projeto. Rio Branco se tornou nos últimos 8 anos uma cidade bastante difícil para ser viver, muito insegura. A Camerite trabalha em conjunto com os órgãos de segurança e revoluciona. Com menos de R$1,70 por dia você tem segurança 24 horas”, finaliza o empresário.

