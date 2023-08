Corpo de adolescente envolvido em assassinato é encontrado com marcas de tortura

O corpo de um adolescente Natanael Ferreira Marques, de 15 anos, foi encontrado em uma residência na noite de terça-feira (15), na Rua da Amizade, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma moradora da região ligou via Copom para denunciar que havia um corpo de uma pessoa dentro de uma casa inacabada na Rua da Amizade, no bairro Taquari. Os PMs foram até o endereço denunciado e encontraram o corpo do adolescente Natanael despido, com marcas de tortura, um cabo de energia amarrado no pescoço e um tiro nas costas.

Antes dos PMs encontrarem o corpo, imagens vazaram nas redes sociais mostrando os criminosos fazendo ameaças e falando sobre a execução do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Natanael.

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia no local, que constatou que a vítima estava morta há algumas horas. O corpo foi resgatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A suspeita é que, além de ter o fio amarrado no pescoço e ter recebido o tiro, o jovem tenha sido espancado, devido a vários hematomas espalhados pelo corpo da vítima.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a polícia, Natanael está envolvido na morte de Maicon Douglas da Silva Moreira, de 20 anos, na Rua do Passeio, no bairro Taquari. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (15).

O adolescente e o jovem Joab Santos da Silva Pinto, 20 anos, juntos com outros três comparsas, roubaram um carro modelo HB20 de um motorista de aplicativo, de cor azul e placa NAG-6521, na Baixada da Sobral, e foram até a rua do Passeio, onde mataram Maicon Douglas com vários tiros nas costas e na cabeça, além de ferir a esposa da vítima, Kailane Ferreira da Silva, com um tiro na cabeça.

Após a ação, os criminosos perseguiram membros de uma facção rival e, na rua Baguari, iniciaram uma intensa troca de tiros, momento em que bateram o veículo em um monte de areia. Os cinco assassinos saíram do carro atirando contra os rivais.

A Polícia Militar do 2° Batalhão fez um cerco na região do bairro Taquari e conseguiu localizar o criminoso Joab Santos da Silva Pinto, 20 anos, saindo de uma área de mata na Via Verde, próxima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu voz de prisão. Por estar ferido por um tiro de raspão na cabeça, primeiro ele foi levado à UPA e depois encaminhado à delegacia. Já Natanael foi capturado pela facção rival e morto dentro da residência inacabada na Rua da Amizade, no bairro Taquari. Os comparsas foram presos em outro momento.

O IML removeu o corpo de Maicon Douglas e Kailane foi socorrida por vizinhos, sendo levada até a UPA do Segundo Distrito. Uma ambulância de suporte básico do Samu foi até a UPA e encaminhou Kailane ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado estável, com um projétil alojado na cabeça.