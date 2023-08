Corpo de Aracy Balabanian é velado no RJ com cerimônia restrita

O corpo de Aracy Balabanian começou a ser velado nesta terça-feira (8/8), em cerimônia restrita a familiares e amigos. A atriz morreu ontem, segunda-feira, vítima de um câncer de pulmão, diagnosticado no final do ano passado. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Quem, os primeiros a chegar no cemitério foram a diretora Denise Saraceni e o maquiador Fernando Torquatto. A cerimônia está marcada para começar às 13h. O corpo da atriz chegou ao local por volta das 9h. Veja o vídeo do momento aqui.

“O funeral de despedida da atriz Aracy Balabanian ocorrerá nesta terça-feira (8) no Crematório e Cemitério da Penitência. A cerimônia acontecerá, a partir das 13h, na capela ecumênica 1 do prédio vertical e será restrita apenas à familiares e amigos próximos. Após o cerimonial, o corpo da atriz será encaminhado para cremação. Agradecemos a compreensão de todos e nos solidarizamos com os familiares e amigos desta grande artista”, informa o cemitério.

Aracy Balabanian queria velório público e que seu corpo fosse cremado

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7/8), aos 83 anos. A atriz, que foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Em entrevista à Quem, a secretária da artista, Cris, revelou que ela já estava em cuidados paliativos, e que gostaria de ter um velório público e ser cremada.

“Ela estava internada desde a última quinta, teve uma piora e a levamos ao hospital. Quando ela deu entrada na Clínica São Vicente, e os médicos, inclusive o médico particular dela, já nos falaram que era apenas uma questão de mantê-la confortável, sem dor. Já estávamos cientes que era o fim. Ela fez a passagem sem dor, cercada pelos amigos e pela família”, contou Cris.