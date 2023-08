O jovem Mac Daniel Mota Flores de Queiroz, de 25 anos, que morreu na última quinta-feira (10), está sendo velado na Capela São Francisco, na Rua Isaura Parente, próximo ao antigo Maria Farinha.

A notícia da morte do rapaz foi dada pela família, que informa também que o sepultamento acontecerá às 9h, no Cemitério São João Batista, no bairro Dom Giocondo, na parte central de Rio Branco.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte do jovem.