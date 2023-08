Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição em área de mata no interior do Acre

O corpo de uma mulher identificada como Rosângela Inácio Gonçalves, de 44 anos, conhecida popularmente como “Buga”, foi encontrado na manhã deste domingo (13) com um golpe de faca no pescoço, em estado de decomposição, em uma área de mata no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, vídeos divulgados nas redes sociais ajudaram a localizar o corpo de “Buga”, que estava em uma invasão nas proximidades do Hospital Raimundo Chaar. Os militares foram ao local e rapidamente pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A perícia no local constatou que a vítima estava seminua e com um golpe de faca no pescoço. A suspeita é que a vítima tenha sido estuprada. O corpo foi resgatado e encaminhado para o IML em Rio Branco, onde serão feitos os exames cadavéricos. Agentes da Polícia Civil de Brasiléia estiveram no local e iniciaram as investigações.