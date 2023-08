Corte de carne inovador irá representar a pecuária sustentável de Mato Grosso

Melhorar o posicionamento da carne de Mato Grosso através de um corte inovador para representar a pecuária sustentável do estado. Esse foi o objetivo do concurso MT Steak, promovido pelo Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), que revelou o vencedor na noite desta segunda-feira (7), em Cuiabá (MT).

O presidente do Imac, Caio Penido, comentou na ocasião que é importante mostrar para o mercado mundial as vantagens competitivas da carne produzida em Mato Grosso com as de outros lugares do mundo.

“Se compararmos quem fornece carne em grande escala no mundo a Austrália, Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Quem tem biodiversidade? Muito pouco. Quem tem um clima tropical e uma carne baixo carbono? Nenhum. Essa é a parte que nós do Imac trabalhamos, a sustentabilidade. E temos um programa chamado Passaporte Verde por conta da sustentabilidade e temos um plano para isso que é o Código Florestal”, disse.

A iniciativa contou o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec-MT) e com as parcerias do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso (Sindifrigo -MT), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso (ACNTM).

A ideia do concurso é que o corte escolhido fosse o mais inovador, versátil, original e economicamente viável. Sendo assim, essa é a contribuição para a promoção cada vez maior da importância da pecuária mato-grossense e ainda, da relação dos consumidores brasileiros e de outros países.

O vencedor do concurso, Paulo Cruz, disse que o resultado vai ser um divisor de águas na sua vida e explicou sobre o corte feito. “O meu corte é do dianteiro. Procurei preservar esse corte porque as pessoas costumam dizer que dessa parte, é difícil fazer churrasco. E foi isso que eu pensei. Agora minhas expectativas são altas e pretendo representar Mato Grosso a nível nacional e mundial”, pontua.

Ações com o governo do estado

Mato Grosso é o estado que mais produz carne bovina no país. O governador Mauro Mendes esteve na final do concurso e comentou que o MT Steak vai promover, de uma forma inovadora, a carne mato-grossense. Principalmente, por levar o nome do estado.

“É uma iniciativa brilhante do Imac por ser uma forma inovadora e criativa. Eu tenho absoluta convicção que nos próximos anos, a partir dessa iniciativa, que com outros desdobramentos com a liderança do Imac, nós vamos mostrar ao Brasil e ao mundo a qualidade da nossa carne”, comentou.

Ele ainda comentou que o próximo passo é garantir que os restaurantes, em Mato Grosso e em outros locais, possam oferecer esse produto no cardápio. “A partir disso, eu tenho certeza que vamos ganhar outros mercados nacionalmente e internacionalmente”, finaliza.