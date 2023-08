CPI das apostas esportivas aprova convite para Paquetá depor

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados que apura manipulação em resultados de partidas de futebol aprovou, nesta quarta-feira (22/8), um requerimento para convidar os jogadores Lucas Paquetá e Luiz Henrique para depor no plenário. Antes, o colegiado pretendia convocar os dois na condição de investigados.

O jogador Lucas Paquetá, do West Ham, é investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por ter, supostamente, beneficiado apostadores brasileiros ao receber um cartão amarelo. Lucas Paquetá disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Seleção Brasileira, mas deixou de ser convocado no último dia 18 por causa da denúncia.

Já Luiz Henrique, ex-Fluminense, é atacante do Betis da Espanha e também envolvido com suposta manipulação ao receber cartão amarelo.

Ainda não há data para ouvir os jogadores no colegiado.

Entenda

A investigação sobre Paquetá foi divulgada pelo tabloide Daily Mail, na última sexta-feira (18/8). Segundo o jornal, foram rastreadas apostas em Duque de Caxias (RJ), onde o brasileiro nasceu, para que ele levasse cartão amarelo em um jogo contra o Aston Villa, em 12 de março. No caso, o jogador realmente recebeu um cartão amarelo e a aposta se confirmou.

O atual Código Disciplinar da Fifa de 2023 prevê que qualquer jogador que tenha envolvimento comprovado, direito ou indireto, em manipulação de resultados pode sofrer banimento de, no mínimo, cinco anos, além do pagamento de uma multa mínima de 100 mil francos suíços.

Além da convocação barrada, o jogador viu a sua negociação com o Manchester City desmoronar. O brasileiro era pretendido pelo técnico Pep Guardiola e tinha a transferência encaminhada, mas as negociações travaram após o surgimento das investigações de suposta manipulação de resultados.