Criminosos usam nome de advogados e perfil com foto do TJAC para aplicar golpes

Os advogados Myrian Pinheiro e Leandro Martins, proprietários do escritório de advocacia Martins e Pinheiro, procuraram o ContilNet para denunciar golpes que vêm sendo aplicados por estelionatários em seus nomes.

Segundo os advogados, dois clientes já caíram no golpe e vários outros já ligaram relatando a tentativa. Um dos clientes chegou a transferir a quantia de R$ 4 mil para os criminosos.

Prints enviados ao ContilNet mostram conversas dos golpistas com clientes através do WhatsApp. Os criminosos utilizam em seus perfis, fotos do escritório, da advogada Myrian Pinheiro e também do Tribunal de Justiça do Acre, visando dar mais veracidade às conversas.

Myrian conta que descobriu a situação após uma cliente entrar em contato perguntando se ela havia enviado mensagem. “Eu falei que não, e ela disse que três pessoas entraram em contato com ela, se passando por mim, dizendo que ela tinha precatório para receber. Agora, vários clientes estão ligando para o escritório informando que estão entrando em contato com eles, pedindo dinheiro, como se fosse para pagar custos”, revelou.

Os advogados aproveitaram a oportunidade para reforçar aos clientes, que o escritório não entra em contato por meio de outros números, que não sejam os já utilizados atualmente.