Daniel Alves: laudo aponta transtornos psicológicos em mulher

Segundo laudo de perícia psicológica realizado em junho, a mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual foi diagnosticada com transtorno pós-traumático elevado. A informação é do UOL.

O documento da perícia afirma que a mulher “cumpre os critérios de um transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada”. A mulher se encontra em licença médica desde 31 de dezembro, quando o ocorrido aconteceu.

“A Sra. Xxx preenche os critérios para um transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada, com repercussões funcionais e deterioração em várias áreas do funcionamento, o que pode ter relação significativa com os fatos denunciados. Não há indícios caracterológicos ou de personalidade básica disfuncional ou mal-adaptativa, anteriores aos fatos alegados”, diz o laudo.