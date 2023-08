Danielle Winits e André Gonçalves anunciam fim do casamento

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento. Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Essa será a única declaração sobre a nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho. Danielle e André”, escreveu a atriz.

Os atores começaram a namorar nos bastidores do “Superchef celebridades”, no “Mais você”. Antes do relacionamento com André, Danielle, de 49 anos, foi casada com Cássio Reis, com quem teve Noah, de 15. Ela também se relacionou com Jonatas Faro. Os dois são pais de Guy, de 12.

Já André Gonçalves namorou a atriz Tereza Seiblitz. Eles tiveram uma filha, Manuela. Depois, o ator começou uma relação com Myrian Rios, com quem teve Pedro Arthur, em 2001. A terceira filha, Valentina, é do casamento com a jornalista Cynthia Benini.