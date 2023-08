Danielle Winits e André Gonçalves anunciam separação após sete anos juntos

O casamento de Danielle Winits e de André Gonçalves chegou ao fim, conforme anunciado pela dupla em comunicado no Instagram nesta segunda-feira (21).

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos”, começa a nota. “Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo.”

O comunicado ainda afirma que a decisão de divulgar o fim da relação se deu pela necessidade de transparência com amigos, fãs e a imprensa.

“Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão.

Agradecemos a compreensão de todos.”

Os dois estavam juntos desde 2016. No ano passado, o ator foi notícia ao passar uma noite na cadeia e mais 60 dias em prisão domiciliar por conta da falta de pagamento de pensão alimentícia de duas filhas de relacionamentos anteriores.

Manuela Gonçalves já fez um desabafo nas redes sobre a ausência do pai em sua vida e disse que aprendeu tudo sem ele. Ela é fruto do relacionamento do ator com a atriz Tereza Seiblitz.

“Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, Réveillon, festas de aniversário sem ele.”