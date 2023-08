Decreto “governamental” libera acreanos para namorar e beijar na boca na última noite da Expoacre

Em uma publicação nas redes sociais, o governador Gladson Cameli surpreendeu a todos ao anunciar neste domingo (06) o inusitado Decreto Governamental “Beijo Livre”. No Instagram, o Chefe do Executivo deixou claro que sua maior satisfação é ver o povo feliz.

“Penso que não tem coisa melhor que um decreto governamental para alegrar os acreanos e as acreanas de nascimento e aqueles que escolheram o Acre como seu cantinho do amor e empreendimento!”, declarou Cameli.

Segundo o Chefe do Executivo, a partir das 18h deste domingo, 06, está oficialmente decretado e publicado o “💋😘 Beijo Livre” no Acre. “namorar e beijar na boca, no parque. O decreto também vale para quem tá de folga em casa”, destacou.

A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com os acreanos demonstrando entusiasmo e empolgação diante da medida inusitada. Memes e gifs de beijos e abraços dominaram a internet, e até mesmo os solteiros se animaram com a perspectiva de encontrar sua cara-metade no parque.

Veja os comentários: