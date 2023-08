Deixar o carregador na tomada gasta energia? Veja quanto custa

A seguir, entenda melhor sobre o gasto de energia de um carregador que fica conectado à tomada sem o celular e veja a estimativa anual do custo em reais pelo consumo do equipamento.

Apesar de o consumo ser considerado baixo e não representar um gasto expressivo na conta de luz no final do mês, é interessante considerar alguns pontos antes de continuar exercendo a prática. Um primeiro exercício pode ser examinar quantos carregadores permanecem conectados à corrente sem uso. Se você mora em uma casa com seus pais e irmão, por exemplo, serão quatro pessoas mantendo o carregador do celular ligado à tomada sem necessidade.

Se acrescentarmos outros eletrônicos à equação, como as fontes dos notebooks e os carregadores dos tablets e smartwatches, o consumo pode aumentar de maneira mais significativa, elevando os gastos mensais com as contas.

O consumo de energia dos aparelhos eletrônicos pode variar dependendo do modelo e da marca de cada dispositivo, mas a estimativa é que um carregador de celular consuma de 0,1 watt a 0,5 watt em modo de espera. A título de comparação, um carregador de iPhone tem uma potência média de consumo de cerca de 2,24 watts quando está ativamente carregando o aparelho. No entanto, em modo de espera, o carregador consome apenas 0,26 watt.

Para ilustrar o custo anual de consumo em modo de espera pense em um carregador de iPhone (iOS) e suponha que o dispositivo fique plugado 24 horas por dia na tomada, sem uso, durante todo o ano. Para contar com uma base, vamos fixar o custo da tarifa de energia elétrica em R$ 0,70 por quilowatt-hora (kWh) — vale dizer que o preço do kWh varia a depender do estado, mas é possível consultar esse valor na própria conta de luz.

Como a potência em stand by do carregador equivale a 0,26 W, basta multiplicar esse valor pelo tempo; nesse caso, pelas horas e dias do ano. Portanto, o consumo de energia anual de um carregador de iPhone em modo de espera equivale a 2.277,6 Wh, ou 2,28 kWh.