Depois de desistência do São Francisco, Estadual terá jogo isolado no Florestão

A diretoria do São Francisco encaminhou na tarde desta quarta, 23, um documento oficializando a desistência do Campeonato Estadual Feminino. A equipe tinha um confronto marcado contra a Assermurb nesta quinta, 24, às 17 horas, no Florestão.

“Ainda teríamos três partidas para disputar e a nossa desistência não vai prejudicar nenhuma equipe. Temos problemas e acredito que essa é a melhor solução”, declarou o diretor do São Francisco, Marcelo Fontenele.

Equipe pode ser punida

A desistência do São Francisco será encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) e a equipe pode ser punida.

Jogo isolado

Rio Branco e Plácido de Castro disputam um confronto isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual nesta quinta, 24, a partir das 15 horas, no Florestão. As duas equipes ainda lutam por uma vaga nas semifinais da competição e por isso uma vitória no confronto é fundamental.