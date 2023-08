Deputada Carla Zambelli está internada em hospital de Brasília

De acordo com o hospital, Zambelli foi diagnosticada com diverticulite aguda — inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo. Ela está internada desde terça-feira (15) e, do quarto, acompanhou o depoimento do hacker Walter Delgatti à CPI dos Atos Golpistas, nesta quinta (17), e fez uma publicação em uma rede social (veja abaixo). “Seu quadro de saúde permanece estável, e Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação”, diz nota da assessoria de Carla Zambelli.

O que diz o hospital

“O Hospital DF Star informa que a Deputada Federal Carla Zambelli foi admitida neste hospital no dia 15 de agosto com quadro de diverticulite aguda. No momento encontra-se internada para tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa, sem previsão de alta hospitalar.”

Veja íntegra da nota da defesa de Carla Zambelli

“A defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti.

Observa-se que citada pessoa, como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade.