Deputados acreanos apoiam Frente Parlamentar Mista do Desporto Escolar no Congresso

A Frente Parlamentar Mista do Desporto Escolar do Congresso Nacional recebeu a assinatura de seis dos oito deputados federais do Acre. 204 parlamentares do país apoiam a criação do colegiado suprapartidário.

O lançamento do movimento foi realizado nesta semana, durante os Jogos Escolares (Gymnasiade), evento que reúne jovens atletas de 45 países no Rio de Janeiro.

Fortalecer o esporte escolar

A autoria do movimento é do deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), de Sergipe.

O presidente da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, participou da cerimônia de lançamento do movimento político realizado na Arena Carioca.

“Esse é um momento importante do esporte escolar e precisamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer as nossas federações”, comentou João Renato Jácome.

Seis deputados

Seis deputados acreanos assinaram o memorando de apoio ao início do movimento: Antônia Lúcia Câmara; Ulysses Araújo; Eduardo Velloso; Meire Serafim; Maria do Socorro Neri; e Zezinho Barbary. Os deputados Gerlen Diniz (PP) e Roberto Duarte (Republicanos) não assinaram a proposta.

“Estamos procurando e agradecendo os deputados pelo compromisso em apoiar o desporto escolar nacional, sobretudo o do Acre, e assinaram o apoio à nossa frente. O deputado Gerlen Diniz se comprometeu em assinar nos próximos dias. Procuramos a equipe do deputado Roberto Duarte, para garantir o importante apoio dele”, afirmou o presidente da FADE.

Assegurar direito e deveres

A Frente Parlamentar tem como principal objetivo assegurar os direitos e deveres dos estudantes/atletas e de todos os envolvidos nesse segmento fundamental para a formação dos jovens.

“Isso significa dizer que essa frente agrega valor. Sobretudo, que temos de todos os partidos parlamentares dentro da frente, demonstrando que o esporte está acima das disputas partidárias”, comentou o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho.

Compromisso da Frente

A Frente Parlamentar Mista do Desporto Escolar concentra esforços na proteção dos direitos dos atletas, bem como na análise e acompanhamento das propostas legislativas, relacionadas ao tema tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.