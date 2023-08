Deracre completa 60 anos de história, trabalho e grandes obras no Acre

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) comemora seu sexágesimo aniversário de história e trabalho. O órgão é conhecido pela construção de aeródromos, estradas, pontes, balsas e ramais, e foi criado no dia 26 de julho de 1963, sancionado pela lei nº 4, quando foi estruturado o Sistema Administrativo do Estado.

“O Deracre é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico dos municípios. Que nós possamos, a partir dessa história, nos aproximar da sociedade e avançar a cada dia com trabalhos e obras”, enfatiza o presidente da instituição, Beto Murad.

Ao longo da jornada, o Deracre caminha com desafio de servir à população. No momento, cerca de 18 mil pessoas estão envolvidas nessa cadeia produtiva, direta ou indiretamente, em diversas obras: Anel Viário de Brasileia, Ponte de Sena Madureira, Ponte da Sibéria em Xapuri, duplicação da AC-405, Estrada de Porto Walter, Estrada de Envira, manutenção da AC-90, Variante de Xapuri, aeródromos, recapeamento da Via Chico Mendes e manutenção das rodovias AC-407, AC-10 e AC-40.

Os investimentos do Estado no Deracre têm mudado para melhor a paisagem e a vida dos acreanos nas cidades e na zona rural. A autarquia é responsável por atividades relativas à execução, conservação e fiscalização de obras públicas.

Na capital e proximidades, as obras na BR-364, BR-317, Avenida Ceará, Parque da Maternidade, Avenida Antônio da Rocha Viana, Amadeo Barbosa e Via Chico Mendes desafiaram a engenharia, a logística e o planejamento orçamentário do Estado.

O Deracre também tem atuado, durante as seis últimas décadas, nas estradas vicinais e pavimentadas, na recuperação de ramais em polos florestais, na revitalização de prédios públicos e nos aeródromos de municípios mais isolados, como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

Em 2022, o órgão contabilizou obras de reforma em mais de 30 prédios públicos em todo o estado, 437 quilômetros de pavimentação, 300 pontes construídas e mais de três mil quilômetros de ramais. Além de atuar constantemente na conservação das rodovias AC-405, AC-407, AC-485, AC-40, AC-10 e AC-475.

As obras nos aeródromos de Feijó, Tarauacá, Xapuri, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus resultaram em mais acessibilidade e segurança para a decolagem e pouso de aeronaves. As pistas receberam serviços de manutenção e iluminação, que ofereceram rapidez no atendimento a serviços essenciais de saúde. Somente em 2023, o Estado garantiu mais de dois mil voos aeromédicos.

O Deracre também realizou a revitalização de seus núcleos regionais em Feijó, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul. A intervenção nas sedes é uma forma de preservar e conservar o patrimônio público, aperfeiçoar os serviços destinados à população e melhorar as condições de trabalho dos servidores das regionais.

Muitas dessas estruturas já contam com novo estacionamento, salas de apoio com ar-condicionado, banheiros e dormitórios, além de nova pintura e cobertura, calçada, meio-fio e paisagismo.

A galeria de presidentes da autarquia

Diversos personagens delinearam a história do Deracre. De 1961 a 1964, o departamento esteve sob o comando de Manoel Nogueira. No período entre 1964 e 1968, de Minervino Bastos. De 1968 a 1972, a presidência foi gerida por Auton Peres de Farias. Nos anos de 1972 a 1976, o Deracre ficou sob comando de Horácio Carleti, e de 1976 a 1980, Ivan Mansur assumiu a presidência.

Logo em seguida, de 1980 a 1984, o Deracre foi comandado por Luiz Henrique Borgel de Miranda, José Rafael da Silva e também por Jefferson Alencar. De 1988 a 1992, Fernando Moutinho comandou a autarquia. De 1992 a 1996, a presidência esteve sob o comando de Fernando Moutinho, seguido de João Tota. Entre 1996 e 2000, José Rafael da Silva assumiu novamente e em seguida a autarquia ficou sob comando de Tárcio de Brito. De 2000 a 2004, Sérgio Nakamura assumiu a presidência do Deracre.

No período de 2006 a 2010, o Deracre esteve sob comando de Marcus Alexandre. Após, Ocírodo Júnior. De 2014 a 2018, Cristovam Ponte e André Mansur foram responsáveis por comandar o Deracre. Em 2019, a presidência foi assumida por Ítalo Medeiros, seguida, no ano de 2020, por Ronan Fonseca e, em 2021, Petronio Antunes passou a comandar o Deracre, até março de 2023. Em seguida, Sócrates José Guimarães assumiu a presidência do departamento, até julho de 2023. E, atualmente, o Deracre tem como presidente o engenheiro civil José Roberto Murad.