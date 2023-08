Dia dos pais: entusiasmados pelos projetos “Faça você mesmo”, ferramentas são presentes perfeitos

Os dias de presentes tradicionais para os pais estão evoluindo, por causa da tendência crescente dos pais demonstrem entusiasmo por ferramentas e equipamentos, revelando um interesse renovado por projetos DIY (faça você mesmo) e atividades manuais.

Segundo a supervisora de marketing da Cimec – Material de Construção, Tamiris Barcellos, a mudança para presentes relacionados a ferramentas é uma manifestação do desejo de muitos pais modernos de se envolverem em hobbies práticos e de terem as ferramentas certas para o trabalho. Seja construindo móveis, realizando reparos domésticos ou se aventurando em projetos de bricolagem, as ferramentas são cada vez mais vistas como uma extensão do interesse dos pais em atividades práticas.

“Além do aspecto prático, os presentes relacionados a ferramentas também podem representar uma maneira de fortalecer laços familiares e criar memórias significativas. Muitos pais agora veem esses momentos compartilhados como oportunidades preciosas para transmitir habilidades valiosas para as gerações mais jovens”, disse.

A Cimec – Material de Construção utiliza as redes sociais para dar dicas sobre o setor da construção civil, inclusive de como fazer pequenos reparos em casa. “Durante esse mês fizemos uma lista de produtos que todo pai gostaria de ganhar para ajudar os filhos a presentear”, concluiu a supervisora. As dicas estão disponíveis em @cimec.ac