Dia internacional da Cerveja: conheça a história desta bebida

O Dia Internacional da Cerveja é celebrado nesta sexta-feira (4). A bebida chegou ao Brasil no século 17 e caiu no gosto do povo. Em 2022, o setor cresceu quase 12% no Brasil. Em todo o país, são mais de 1.700 estabelecimentos, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, fazendo com que o Brasil se torne o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos.

No Acre, há uma cervejaria com produção totalmente regional, a Altaneira. O representante comercial Kayo Campos, fala sobre o diferencial de ter uma cervejaria acreana no estado.

“Desde o princípio de sua história, a Altaneira veio com o propósito de trazer um produto totalmente produzido aqui, um produto de qualidade. Ela chega com uma proposta totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, que é escolher uma na prateleira do mercado. A gente pensa na qualidade do produto final e também no serviço”, ressaltou.

Kayo falou, ainda, sobre a importância da data para os apreciadores da bebida, que já foi utilizada como moeda de troca em tempos antigos. “A cerveja é muito antiga, desde os tempos mesopotâmios era usada como moeda de troca. Hoje ela não é só um produto para tomar e se divertir, na sua história é usada como dinheiro. Então para a história da humanidade a cerveja acaba tendo uma importância muito maior do que a gente acha”, revelou.

A celebração do Dia Internacional da Cerveja foi criada nos Estados Unidos, em 2007, em um bar da cidade de Santa Cruz, no estado da Califórnia, por um grupo de amigos, entre eles o cervejeiro Jesse Avshalomov.

A data tem o intuito de celebrará os produtores, consumidores e garçons, principais personagens quando se trata da cerveja. Kayo Campos fala sobre a importância da data.