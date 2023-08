Diablo 4: Pouco espaço pra loot? Motivo para isso é tosco e Blizzard explica

Desde o lançamento de Diablo 4, os jogadores reclamam de espaço insuficiente. Com a 1ª temporada, o problema piorou. Além do inventário, você tem um total de 4 abas em seu baú de pilhagem, cada uma com 50 slots.

Os jogadores suspeitaram que isso ocorre porque a Blizzard gostaria de vender slots de baú por meio da loja nas temporadas posteriores. Mas obviamente há algo mais por trás disso.

A Blizzard anunciou no último campfire que você receberá outra aba de baú com o próximo patch 1.1.1. Os jogadores então perguntaram: por que não antes? O diretor associado do jogo, Joseph Piepiora, respondeu a esta pergunta no Twitter.

Basicamente o problema é que ao encontrar um jogador, o baú todo é carregado e isso compromete a performance. O próprio Piepiora confirma isso a dizer em um tweet seguinte: “basicamente não é um problema de espaço e sim um problema de performance”.

When we say they are expensive what we mean is that they create a lot of memory overhead. When you see another player in game you load them and their entire stash filled with all their items. This is what teams are working diligently to improve so that we can have more asap.

— Joseph Piepiora (@JPiepiora) July 22, 2023