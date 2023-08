Diretora do ContilNet, Marina Pinheiro festeja 34 anos com jantar especial; VEJA FOTOS

No animado evento de celebração do 34º aniversário da diretora do portal ContilNet, Marina Pinheiro, a alegria estava no ar enquanto amigos e familiares se reuniam para um memorável jantar. A festa, que aconteceu em grande estilo, contou com detalhes que encantaram a todos os presentes.

A doce surpresa veio na forma de um bolo magnífico, criação da talentosa Mônica Mansour. Suas habilidades culinárias resultaram em um bolo verdadeiramente deslumbrante que não apenas saciou os paladares, mas também cativou os olhos dos convidados.

Os doces, cuidadosamente preparados pela renomada Verônica Doces, conquistaram os presentes com sua variedade de sabores e texturas. Cada mordida era uma explosão de doçura que deixou todos com água na boca e um desejo por mais.

E quando se tratou da refeição principal, o Elcio Restaurante, sob a supervisão da talentosa equipe de Jô e Pedro Matsuo, não decepcionou. Pratos cuidadosamente elaborados foram servidos, deixando os convidados encantados com a combinação de sabores e a apresentação impecável.

A trilha sonora da noite trouxe uma onda de nostalgia, com os clássicos do pop rock nacional embalando a festa. Hits de bandas icônicas como CPM 22 e LsJack ecoaram no local, levando todos a reviverem momentos marcantes da época.

Marina Pinheiro celebrou seu aniversário de forma verdadeiramente memorável, reunindo amigos e familiares em uma festa repleta de delícias culinárias, música envolvente e, acima de tudo, alegria contagiante. A noite foi uma celebração do passado e do presente, repleta de risos, danças e momentos inesquecíveis.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, traz cliques exclusivos da noite. As fotos são de Gustavo Monteiro: