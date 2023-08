Diretoria do Rio Branco muda planejamento do início da preparação

A diretoria do Rio Branco tinha a intenção de começar os treinamentos para a temporada de 2024 no mês de dezembro, mas ocorreu uma mudança importante no planejamento e a preparação será iniciada somente em janeiro.

“Para iniciarmos em dezembro teríamos mais uma folha salarial e por isso fizemos a alteração. O Rio Branco ainda tem algumas dificuldades financeiras e precisamos ter muita responsabilidade”, explicou o presidente Valdemar Neto.

18 atletas

Segundo Valdemar Neto, o elenco do Rio Branco será formado por 18 atletas no início dos treinamentos.

“Vamos iniciar a preparação com um grupo menor e esperar algumas definições. O nosso adversário na Copa do Brasil é uma parte importante para avaliarmos a nossa condição para passar de fase”, afirmou o presidente.

Apoio do governo

De acordo com o presidente do Estrelão, um apoio do governo do Estado pode determinar uma mudança de investimento para a próxima temporada.