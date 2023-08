Do Acre, mulher indígena é selecionada para participar de eventos culturais em Nova York

Em um marco histórico para a diversidade cultural e a igualdade de gênero, mulheres indígenas de cinco estados brasileiros se preparam para participar de uma série de eventos culturais em Nova York, nos Estados Unidos. A liderança indígena Mukani Shanenawa, proveniente do município de Feijó, no Acre, foi selecionada para representar o estado nortista e agregar a rica diversidade cultural do Brasil a essa iniciativa inovadora.

A oportunidade surge por meio do “Yacy Por Elas”, o primeiro projeto itinerante do Instituto Por Elas. Esta instituição, que se empenha na defesa dos direitos de mulheres e meninas, bem como na promoção da igualdade de gênero em Minas Gerais e na Bahia, assume a tarefa de levar as vozes e as expressões culturais das mulheres indígenas para um cenário internacional.

A viagem conta com o valioso apoio do Consulado Geral do Brasil em Nova York, consolidando o compromisso de representatividade e o intercâmbio cultural entre nações.

O evento, programado para o período de 13 a 26 de setembro, reunirá artistas indígenas de diversos estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Acre e Mato Grosso. Esses talentosos indivíduos terão a oportunidade de compartilhar suas criações e tradições em uma série de atividades culturais realizadas na efervescente cidade norte-americana.

A escolha da liderança indígena Mukani Shanenawa para representar o Acre é fruto da colaboração entre mulheres engajadas em diferentes esferas. Lidianne Cabral, coordenadora do Coletivo Elas Fazem Acontecer, desempenhou um papel fundamental ao conectar o Instituto Por Elas à liderança da Mukani. Além disso, a produtora cultural e ativista dos Direitos Indígenas, Mirna Rosário, contribuiu significativamente para essa indicação histórica.

“É muito gratificante ver que o apoio mútuo entre mulheres tem germinado e se expandido. Ficamos imensamente felizes de termos uma liderança mulher indígena do Acre, indicada pelo Coletivo Elas Fazem Acontecer, em um evento de magnitude internacional”, destacou Lidianne.

Com informações do Agazeta do Acre