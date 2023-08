Dois helicópteros batem no ar durante combate a incêndio

Três pessoas morreram depois da colisão entre dois helicópteros na Califórnia, nos Estados Unidos (EUA), nesse domingo (6/8). As aeronaves trabalhavam no combate a um incêndio florestal em Cabazon, no sul do estado.

O chefe da região sul do CalFire, David Fulcher, declarou que uma das aeronaves conseguiu pousar com segurança. No entanto, o segundo helicóptero caiu e os três passageiros morreram.

As três vítimas foram identificadas apenas como chefe da divisão CalFire, capitão da CalFire e piloto contratado.

Confira resgate:

Fulcher afirmou que o acidente foi uma “perda trágica” para a comunidade. “Perdemos três grandes indivíduos”, disse o chefe da região sul. “Três pais, três maridos, três amigos, três filhos.”

David Fulcher acrescentou ainda que as causas do incidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Incêndio

Autoridades da região informaram que os helicópteros combatiam um incêndio que começou em um edifício, mas se espalhou pela vegetação local. Para combater as chamas, foram deslocados para a área seis aeronaves, incluindo as duas envolvidas no acidente.

A queda do helicóptero causou um incêndio adicional. Bombeiros que estavam no local conseguiram combater o fogo, segundo o chefe Fulcher.

Durante o verão no hemisfério norte, o oeste dos Estados Unidos é afetado por incêndios florestais. Calor intenso e seca potencializam novas queimadas que podem ser causadas por pequenos indutores, como cigarros.