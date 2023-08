Dois homens são presos por furtar sacas de farinha em Cruzeiro do Sul

Duas pessoas em situação de rua foram presas na madrugada do último domingo (27) após roubaram sacas de farinha de mandioca. O caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, na Rua Desembargador Távora, próximo ao Mirante do Cais.

Uma guarnição de serviço de Rádio Patrulha realizava um patrulhamento quando recebeu o chamado de um vigilante. A informação era de que alguns moradores algumas pessoas em situação de rua haviam furtado sacas de farinha de mandioca.

Os dois homens foram detidos ainda no local da ação e estavam com o material furtado, o que fez com que fossem presos em flagrante.

Identificados apenas como F.S.A., de 30 anos, e M.A.F.S., de 31 anos. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais necessários, juntamente com o material apreendido.