Dois jogos fecham fase de classificação do Campeonato Estadual

Santa Cruz x Adesg e Galvez x Sena Madureira são as partidas programadas nesta sexta, 25, a partir das 14h45, no Florestão, para fechar a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17.

As equipes entram em campo classificadas, mas os resultados irão decidir os confrontos da segunda fase da competição.

Santa joga por invencibilidade

O Santa Cruz enfrenta a Adesg e a meta é fechar a primeira fase de maneira invicta.

O técnico Léo Raches montou a equipe projetando o duelo das quartas de final.

Vale liderança

Galvez e Sena Madureira fazem um duelo de invictos no segundo confronto da rodada. A equipe do Vale do Iaco terá as estreias do goleiro Vitor e do meia Luan.