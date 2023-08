Domingo muito quente e seco, com sol e nuvens no Acre, aponta previsão

De acordo com informações do Site O Tempo Aqui neste domingo (20), o tempo no Acre será muito quente e seco, com sol e nuvens. Segundo o boletim, enquanto os termômetros sobem, a umidade dá espaço à atmosfera seca que reina em todo o território

As microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, localizadas no leste e sul do estado, estão sendo agraciadas com um clima inabalável. O tempo permanece firme e árido, com o sol a dominar o céu e algumas nuvens decorativas a fazerem sua aparição ocasional. Não há previsão de chuvas para essas áreas. O vento é tímido, soprando de forma fraca e tranquila, mas permitindo rajadas ocasionais. Suas direções variam entre o norte, noroeste e nordeste, trazendo uma brisa versátil para os habitantes dessas regiões.

Enquanto isso, o centro e oeste do Acre, onde as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá se encontram, também estão imersos em um cenário de estabilidade climática. O calor é o protagonista, acompanhado pelo sol vibrante e nuvens que raramente conseguem competir pela atenção. Não há expectativa de precipitação para essas áreas, o que mantém a aridez característica do dia. O vento, de intensidade similar ao das áreas leste e sul, sopra com brandura e calma, ocasionalmente proporcionando rajadas. Assim como nas outras regiões, suas direções variam, trazendo um toque de imprevisibilidade ao ambiente.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC.